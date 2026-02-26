A Pistoia si parla ancora dell’omicidio di un uomo di 56 anni, noto professionista nel settore commerciale, trovato vittima di un episodio violento nel suo ufficio. La sua storia include anche una breve esperienza nel campo politico locale. La comunità si interroga sulle circostanze di quanto accaduto, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire quanto successo.

Pistoia, 26 febbraio 2026 – La provincia di Pistoia è sotto choc per l’omicidio di Francesco Lassi, 56 anni, agente di commercio che in passato si era candidato per il consiglio comunale pistoiese. Una morte atroce, ucciso a coltellate da un uomo che poi è fuggito. L’omicidio accade a Livorno, nella centralissima via Grande, dove Lassi aveva in uso una stanza nello studio di un commercialista, al civico 110. Le indagini Una vicenda sulla quale ancora molti tasselli devono andare a posto. Poco dopo l’omicidio è stato fermato un uomo che adesso viene sentito negli uffici della questura. Lassi sarebbe stato raggiunto da una coltellata che ha provocato una vasta emorragia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi era Francesco Lassi, il professionista ucciso a coltellate in ufficio: l’impegno in politica

Omicidio a Livorno in via Grande: Francesco Lassi ucciso in studio, fermato il sospetto dopo la fuga al portoUn pomeriggio qualunque nel cuore di Livorno si è trasformato in una scena da cronaca nera d’altri tempi.

Chi era Gaetano Russo, il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozioGaetano Russo, 61 anni, è morto questa notte nella sua storica salumeria di Sarno, accoltellato.