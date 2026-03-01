musica poesia e fotografia a classis omaggio alle donne

Alle 15.15 il Museo Classis di Classe, a Ravenna, ospita ’Nel viso di una donna. Poesie, canti e fotografie dedicate al femminile’, evento che intreccia musica, poesia e fotografia per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2026, ormai imminente. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Coro Lirico Airone Città di Cervia, diretto dalla maestra Raffaella Benini, con la partecipazione del soprano Nicoletta Zanini.Il progetto coinvolge inoltre Alessandra Melandri, rappresentante del movimento Rinascimento Poetico e il fotografo Guido Mercatali. L’evento, ad ingresso libero, si propone come connubio artistico di suoni, voci, parole, immagini in omaggio al mondo femminile, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, per creare un percorso artistico alla ricerca delle sfaccettature del talento femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

