La bacchettata dei giudici Formula Imola nel mirino | Atti in ritardo di due anni

La trasmissione degli atti della Formula Imola ha subito un ritardo di oltre due anni, considerato ingiustificato dai giudici. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle pratiche amministrative, evidenziando come i tempi possano influire sulla trasparenza e l’efficienza del procedimento. Questa situazione mette in discussione l’affidabilità delle procedure e la puntualità delle comunicazioni ufficiali nel settore sportivo.

di Enrico Agnessi Una trasmissione degli atti avvenuta con oltre due anni di ritardo e ritenuta "del tutto ingiustificata". È una bacchettata quella che la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna rivolge a Formula Imola nel referto annuale sui controlli delle società partecipate relativo al 2024, approvato dalla Sezione regionale di controllo il 18 dicembre 2025. Un passaggio che richiama l’attenzione sul rispetto delle regole di trasparenza e sulla tempestività dei flussi informativi tra società partecipate ed enti pubblici. La società che gestisce l’Autodromo – interamente pubblica, in quanto controllata al 100% da Con. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La bacchettata dei giudici . Formula Imola nel mirino : "Atti in ritardo di due anni" Leggi anche: Autovelox ancora nel mirino. Due multe annullate dai giudici Leggi anche: Anche le Olimpiadi ora finiscono nel mirino dei giudici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La bacchettata dei giudici . Formula Imola nel mirino : Atti in ritardo di due anni. Formula Imola. Minardi a fine corsa . Lascia l’intero Cda . Un manager in arrivo - Nessuno scontro, a 78 anni la scelta di farsi da parte dopo un periodo intenso. ilrestodelcarlino.it Il caudillo alla sbarra a New York si dichiara innocente. Rischia dai 20 anni all’ergastolo per narcoterrorismo e uso di armi da guerra. «Sono ancora il capo dello Stato venezuelano e sono qui da rapito», ha dichiarato ai giudici. Il suo legale è lo stesso di Assa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.