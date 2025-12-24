Pavia, 24 dicembre 2025 – Si sono avvicinati in cinque e lo hanno colpito con un pugno per rubargli il cellulare. Ennesima, violenta rapina ai danni di un giovane nelle strade del centro di Pavia. La dinamica è alla fine sempre la stessa: un gruppo di giovani lo hanno individuato mentre camminava in strada e hanno deciso di prenderlo di mira per portargli via il telefonino. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso tuttavia di individuare il gruppo e di arrestare i cinque responsabili dello scippo. La dinamica . È la sera di domenica 21 dicembre. In cinque si avvicinano alla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, ragazzo accerchiato da una banda di rapinatori e colpito con un pugno al volto per rubargli il cellulare

Leggi anche: Ardenza | Interviene in difesa di una donna aggredita verbalmente ma viene colpito con un pugno al volto

Leggi anche: Notte di follia in un locale: ragazzo colpito al volto con una chiave inglese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pavia, ragazzo accerchiato da una banda di rapinatori e colpito con un pugno al volto per rubargli il cellulare - Dopo lo scippo riesce a dare l’allarme alle Volanti che stanno transitando in quel momento, in cinque finiscono in manette ... ilgiorno.it