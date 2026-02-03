Paura al Prenestino | anziana rapinata in strada e scaraventata a terra

Paura al Prenestino, dove una donna anziana è stata rapinata in strada e spinta a terra. Un giovane di 20 anni è stato subito arrestato dalla polizia locale intervenuta sul posto. La donna si è rialzata da sola, ma l’episodio ha scosso i residenti della zona.

Un'anziana è stata rapinata della collanina e scaraventata a terra. Paura al Prenestino, dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno arrestato un 20enne.I fatti sono accaduti nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio all'altezza di viale Partenope. Qui i caschi bianchi del gruppo V.

