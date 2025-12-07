Formazioni confermate mentre Mbappe e Co cercano di colmare il divario nella Liga

2025-12-07 20:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Real Madrid ospita domenica sera il Celta Viga nella Liga. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Real Madrid cercherà di ridurre a un punto il divario in testa alla Liga quando stasera ospiterà il Celta Vigo. I Blancos hanno avuto un periodo di forma traballante sotto la guida di Xabi Alonso, perdendo il vantaggio iniziale sui rivali del Barcellona in classifica. Di conseguenza, gli uomini di Hansi Flick sono tornati ai vertici, cercando di riconquistare il loro titolo. Ma il Real Madrid è a caccia e punta a una vittoria convincente al Santiago Bernabeu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Formazioni confermate mentre Mbappe e Co cercano di colmare il divario nella Liga

