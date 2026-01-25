Le Aquile si sono aggiudicate la Coppa Italia under 21 di football americano a Firenze. La partita si è svolta nel Guelfi Sport Center, in una giornata di meteo incerto, segnando il primo episodio dello Youth Bowl. Un risultato che testimonia l'impegno e la crescita delle giovani leve di questo sport.

Sotto qualche timido raggio di sole, dopo una mattinata piena di pioggia, nel bellissimo Guelfi Sport Center di Firenze, si è giocata ieri pomeriggio la prima delle due finali di giornata, primo atto dello Youth Bowl. In campo per la finalissima di Coppa Italia, Aquile Ferrara e Rhinos Milano: imbattuti sin qui gli emiliani (7-0), grazie alla vittoria in semifinale per 36-12 contro i Giaguari Torino, milanesi reduci dal faticosissimo 8-0 ottenuto a Roma il 18 gennaio contro i Lazio Marines, che ha portato il proprio record stagionale sul 5-2, ma alla fine a trionfare è Ferrara, che porta così a casa la Coppa Italia under 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Football Americano. Trionfo Aquile a Firenze: vincono la Coppa Italia under 21

