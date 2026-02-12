Pulcinella conquista le scuole | oltre 600 studenti a teatro con Fondazione Luigi Bon e Fvg Orchestra

Tre matinée tra Feletto Umberto e Palmanova per avvicinare i più giovani alla musica sinfonica: sul podio Vito Clemente, con Maurizio Pellegrini voce recitante nei panni di Pulcinella. Oltre 600 studenti delle scuole primarie e secondarie di Feletto Umberto e Palmanova sono protagonisti, nelle giornate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, del progetto Matinée a Teatro, iniziativa pensata per promuovere la cultura musicale e teatrale tra i più giovani. La produzione nasce dalla collaborazione tra Fondazione Luigi Bon e Fvg Orchestra e vede la direzione del Maestro Vito Clemente, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

