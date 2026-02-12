Pulcinella conquista le scuole | oltre 600 studenti a teatro con Fondazione Luigi Bon e Fvg Orchestra

Questa mattina, più di 600 studenti delle scuole di Feletto Umberto e Palmanova hanno preso d’assalto il teatro per ascoltare Pulcinella. La Fondazione Luigi Bon e la Fvg Orchestra hanno portato in scena tre matinée, con Vito Clemente sul podio e Maurizio Pellegrini che recitava nei panni di Pulcinella. L’obiettivo era far conoscere ai ragazzi la musica sinfonica in modo diretto e coinvolgente.

Tre matinée tra Feletto Umberto e Palmanova per avvicinare i più giovani alla musica sinfonica: sul podio Vito Clemente, con Maurizio Pellegrini voce recitante nei panni di Pulcinella. Oltre 600 studenti delle scuole primarie e secondarie di Feletto Umberto e Palmanova sono protagonisti, nelle giornate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, del progetto Matinée a Teatro, iniziativa pensata per promuovere la cultura musicale e teatrale tra i più giovani. La produzione nasce dalla collaborazione tra Fondazione Luigi Bon e Fvg Orchestra e vede la direzione del Maestro Vito Clemente, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Pulcinella Feletto Umberto

Al Teatro Luigi Bon di Colugna, domenica sera, il pubblico ha assistito a un concerto di grande livello.

Il concerto di San Silvestro al Teatro Filarmonico di Verona vede l'Orchestra e il Coro di Fondazione Arena esibirsi in un evento musicale dedicato alla celebrazione di Capodanno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

. Milano – Fondazione Luigi Rovati Fino al 22 marzo 2026 In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la Fondazione Luigi Rovati propone una - facebook.com facebook

Adele e Ilaria Ghirri ci raccontano le ambizioni della nuova Fondazione Luigi Ghirri, nata per diffondere l’eredità artistica del fotografo (andando oltre gli stereotipi e le facili interpretazioni intorno alla sua produzione). x.com