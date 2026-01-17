Frosinone | 17enne accoltellato davanti scuola a Sora fermato coetaneo

Nelle indagini sul grave episodio avvenuto ieri davanti al Liceo Artistico di Sora, in provincia di Frosinone, si registra un importante sviluppo. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato e successivamente il suo coetaneo è stato fermato. La vicenda sta ricevendo attenzione per le implicazioni sulla sicurezza nelle scuole e sull’andamento delle indagini investigative.

Significativa evoluzione nelle indagini riguardanti il caso del 17enne accoltellato nella giornata di ieri, davanti al Liceo Artistico di Sora, situato in provincia di Frosinone. I Carabinieri della stazione di Sora, insieme a quelli di Isola del Liri, hanno proceduto all'identificazione dell'autore dell'aggressione. Si tratta di un giovane coetaneo, anch'egli di nazionalità italiana e residente a Isola del Liri, rintracciato nella mattinata odierna e riconosciuto da alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente. Il ragazzo è stato denunciato per il reato di lesioni personali. Durante il suo interrogatorio, quando è stato localizzato dai militari, ha sostanzialmente ammesso la sua responsabilità nell'accaduto, consegnando anche il coltello che aveva con sé il giorno precedente.

