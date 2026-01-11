FolGav al Malservisi Per la prima in casa arriva il Poggibonsi
Il Follonica Gavorrano torna al Malservisi-Matteini per affrontare il Poggibonsi, segnando la prima partita in casa della stagione. Dopo due trasferte, caratterizzate da una sconfitta e una vittoria, la squadra cerca continuità e riscatto sul proprio terreno. La partita rappresenta un momento importante per consolidare il percorso in campionato e offrire ai tifosi una prestazione di carattere.
Il Follonica Gavorrano torna al Malservisi-Matteini dopo le due trasferte consecutive di Altopascio e Cannara, che hanno rispettivamente chiuso il 2025 con una brutta sconfitta e aperto il 2026 con una bella vittoria per 1-4 su un campo reso pesante dalla pioggia. I biancorossoblù torneranno a giocare tra le mura amiche oggi alle 14,30 contro il Poggibonsi, sconfitto a domicilio dalla Terranuova Traiana per 0-1. I giallorossi si trovano in ultima posizione, con 7 punti a fronte di una vittoria, quattro pareggi e 13 sconfitte, 14 gol fatti e 33 subiti. I biancorossoblù invece si risollevano ed escono dalla zona play out, distante adesso due punti, a quota 22, con sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, 21 gol fatti e 27 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
