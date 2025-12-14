FolGav arriva lo Scandicci Sarà l’ultimo match al Malservisi del 2025

Il Follonica Gavorrano affronta l’ultimo match casalingo del 2025 al Malservisi-Matteini, ospitando lo Scandicci. Dopo un periodo di alti e bassi, la squadra di Lucio Brando punta a concludere l’anno con una vittoria, salutando i propri tifosi. Un incontro importante per chiudere al meglio questa fase della stagione.

Ultimo match casalingo del 2025 al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano. Dopo gli alti e bassi delle ultime settimane oggi la formazione di Lucio Brando proverà a salutare il proprio pubblico con una vittoria. Alle 14.30 calcio d’inizio del match contro lo Scandicci con l’obiettivo di centrare i tre punti prima dell’ultima trasferta in casa del Tau Altopascio, che segnerà la fine del girone di andata. La squadra allenata da Lucio Brando si presenta dopo la sfida pareggiata per 0-0 sul campo dell’Orvietana, nonostante un rigore sbagliato e tante occasioni per sbloccare il risultato. Il ruolino dei minerari viene così aggiornato a 16 punti in classifica, con quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, 15 gol fatti e 20 subiti. Lanazione.it

