Cobolli trionfa ad Acapulco e diventa il terzo italiano in top-15 nel ranking ATP | Sognavo un momento così

Flavio Cobolli ha vinto l'ATP 500 di Acapulco, ottenendo il miglior risultato della sua carriera. Con questa vittoria, da lunedì si posiziona al numero 15 del ranking ATP, diventando il terzo italiano in top-15 insieme a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. È la prima volta che raggiunge questa posizione nella classifica mondiale.

Cobolli vince l'Atp Acapulco: Tiafoe battuto in due setPrimo titolo del 2026 per Cobolli, che trionfa all'Atp 500 di Acapulco grazie alla convincente vittoria contro Tiaofoe: 7-6, 6-4 il punteggio finale in favore del romano, che conquista il suo terzo ... sport.sky.it

LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6, 6-4, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il trofeo ed entra in top15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.28 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Tiafoe. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

Cobolli batte Tiafoe e si prende Acapulco! Sul cemento dell’”Abierto Mexicano Telcel” il 23enne romano (n.5) supera per la prima volta in tre sfide lo statunitense (n.8) e vince il suo terzo titolo ATP Flavio Cobolli è il campione dell’”Abierto Mexicano Telcel”, AT - facebook.com facebook