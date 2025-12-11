Modric | Da bambino sognavo di giocare per il grande Milan | VIDEO

Intervenuto dal palco del "Gazzetta Sports Awards", Luka Modric ha voluto rilasciare alcune parole sul Milan. Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato nel pomeriggio di oggi ai "Gazzetta Sports Awards" ricevendo il "Premio Leggenda". Il numero 14 rossonero ha poi voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla sua esperienza in Italia, ma non solo. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric: “Da bambino sognavo di giocare per il grande Milan” | VIDEO

Rabiot a La Gazzetta dello Sport: "Modric? È una persona semplice e ama il calcio come un bambino. A centrocampo con lui mi sono trovato molto bene fin dal primo giorno perché ha qualità, visione del gioco, ma dà un grande contributo anche in fase di rico - facebook.com Vai su Facebook

