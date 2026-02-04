Tasse non pagate così il Fisco stanerà gli evasori con i dati delle fatture elettroniche

Il Fisco si prepara a sferrare un nuovo colpo contro gli evasori fiscali. Da subito, utilizzerà i dati delle fatture elettroniche per individuare chi non ha pagato le tasse. Arrivano i dati semestrali, che serviranno a bloccare i pagamenti destinati ai contribuenti in ritardo con i versamenti. È un tentativo di rafforzare i controlli e recuperare più facilmente le somme non versate.

Il Fisco punta a giocare d'anticipo con i contribuenti che non saldano il conto delle cartelle esattoriali. La spinta propulsiva a migliorare il tasso di precisione dei pignoramenti presso terzi arriva dall'ultima manovra, che mette a disposizione dell'agente pubblico della riscossione i 2,5 miliardi di fatture elettroniche presenti nei database dell'agenzia delle Entrate. Una procedura che dovrà essere ingegnerizzata con un provvedimento del direttore dell'Agenzia Vincenzo Carbone e su cui, dopo la priorità legata alla messa a punto dei nuovi modelli di adesione alla rottamazione quinquies, si sta già lavorando per definire tutti i passaggi.

