Fischi per il Ramadan in Premier League nello stadio del Leeds | la reazione di Guardiola è durissima

Durante la partita di Premier League allo stadio del Leeds, i tifosi hanno fischiato durante il Ramadan, provocando una reazione intensa da parte del tecnico dei catalani. Al termine dell'incontro, l’allenatore ha espresso chiaramente il suo disappunto, sottolineando l’importanza di rispettare la religione e la diversità. La situazione ha suscitato conversazioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Lo stop previsto da regolamento è preso malissimo dai tifosi a Elland Road, il tecnico dei catalani esplode a fine gara: "Rispettare la religione, la diversità: questo è il punto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Guardiola minimizza la corsa al titolo della Premier League a due cavalli2025-12-31 18:02:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del... Liverpool–Leeds preview di Premier League: probabili formazioni, ultime news e pronostico (1 gennaio 2026)Il nuovo anno in Premier League si apre con un big match dal sapore già “caldo”: giovedì 1 gennaio 2026 (ore 17:30 GMT), Liverpool e Leeds United... Tutti gli aggiornamenti su Premier League. Fischi per il Ramadan in Premier League nello stadio del Leeds: la reazione di Guardiola è durissimaLo stop previsto da regolamento è preso malissimo dai tifosi a Elland Road, il tecnico dei catalani esplode a fine gara: Rispettare la religione ... fanpage.it Ramadan, perché i musulmani digiunano e quale significato ha il mese sacro per l'IslamDalla sera di martedì 17 febbraio inizia il Ramadan, che terminerà giovedì 19 marzo. Per i musulmani di tutto il mondo (di ... msn.com