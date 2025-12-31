Guardiola minimizza la corsa al titolo della Premier League a due cavalli

Pep Guardiola ha ridimensionato le speculazioni sulla corsa al titolo di Premier League, sottolineando che la competizione potrebbe ancora riservare sorprese. L’allenatore del Manchester City evidenzia come la situazione possa evolversi e cambiare nel corso della stagione, lasciando aperta la possibilità a altre squadre di inserirsi nella lotta per la vittoria. La dinamicità del campionato richiede attenzione e continui aggiornamenti.

2025-12-31 18:02:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Manchester City si aspetta qualcosa di più che solo la sua squadra e l’Arsenal per competere per la corona Pep Guardiola ha minimizzato le ipotesi secondo cui la corsa al titolo di Premier League di questa stagione si sta restringendo a una battaglia diretta tra Manchester City e Arsenal, insistendo sul fatto che il quadro può cambiare rapidamente man mano che la campagna si sviluppa. Martedì sera l’Arsenal si è portato in testa con cinque punti di vantaggio vincendo nettamente per 4-1 sull’Aston Villa, un risultato che ha lasciato la squadra di Unai Emery a sei punti dalla vetta, al terzo posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

