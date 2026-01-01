Il match tra Liverpool e Leeds United, in programma il 1 gennaio 2026 alle ore 17:30 GMT ad Anfield, rappresenta uno degli incontri di apertura del nuovo anno in Premier League. Analizzeremo le probabili formazioni, le ultime novità e offriremo un pronostico basato sulle informazioni più recenti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida tra due squadre in cerca di continuità.

Il nuovo anno in Premier League si apre con un big match dal sapore già “caldo”: giovedì 1 gennaio 2026 (ore 17:30 GMT), Liverpool e Leeds United tornano ad affrontarsi ad Anfield, a poche settimane dal pirotecnico 3-3 dell’andata. Un pareggio spettacolare che ha lasciato strascichi e che rende questo ritorno una sfida ad alta tensione, tra ambizioni di classifica e voglia di rivincita. Come arrivano le due squadre. Liverpool: fiducia ritrovata e striscia positiva. Il Liverpool arriva all’appuntamento con il vento a favore: la squadra di Arne Slot è tornata a macinare risultati, mettendo insieme quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni e tre successi di fila in campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Liverpool–Leeds preview di Premier League: probabili formazioni, ultime news e pronostico (1 gennaio 2026)

