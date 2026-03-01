Sanremo 2026 la classifica delude | l’Ariston esplode in fischi ecco la lista completa

Il Festival di Sanremo 2026 si è appena concluso con la finale che ha visto i 30 Big tornare sul palco dell’Ariston per l’ultima esibizione dei loro brani inediti. Durante la serata, la classifica finale ha suscitato reazioni negative tra il pubblico presente, che ha risposto con fischi. L’evento si è concluso con il pubblico che ha espresso il suo dissenso in modo evidente.

Il Festival di Sanremo 2026 si è appena concluso! Con la finalissima che ha visto i 30 Big tornare sul palco dell’Ariston per l’ultima esibizione dei loro brani inediti, salutiamo questa discussa e controversa edizione della kermesse canora. A decretare il vincitore della 76ª edizione sono stati il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%), con una prima selezione dei cinque finalisti annunciati senza ordine di piazzamento e poi nuovamente chiamati a esibirsi prima del verdetto definitivo. Il trionfatore, se vorrà, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sanremo 2026, la classifica delude: l’Ariston esplode in fischi, ecco la lista completa Leggi anche: Sanremo 2026, le cover e i duetti pronti a infiammare l’Ariston: la lista completa Leggi anche: Le cover e i duetti pronti a infiammare l’Ariston: la lista completa SANREMO 2026: La CLASSIFICA della SALA STAMPA dopo il PRIMO ASCOLTO Una selezione di notizie su Sanremo. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026, la classifica della prima serata - Video; Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5; Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover (e le top 5 precedenti); Sanremo 2026, la classifica della prima serata. Sanremo 2026, la finale in diretta. Eddie Brock chiude le esibizioni: stop al televoto, attesa per la classifica finaleSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it Sanremo 2026 Scaletta Classifica Giorgia Cardinaletti Lo specialeStasera conosceremo il nome del vincitore di questa 76esima edizione del Festival. Annunciati a sorpresa in diretta: Stefano De Martino sarà il conduttore e ... repubblica.it I cinque finalisti di Sanremo 2026 facebook