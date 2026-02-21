Quartararo esplode di rabbia | gesto plateale contro la Yamaha in MotoGP

Durante i test in Thailandia, Quartararo ha mostrato tutta la sua frustrazione con un gesto plateale contro la Yamaha, accusandola di non aver ancora risolto i problemi di affidabilità del nuovo motore V4. La sua reazione è stata evidente davanti ai colleghi, mentre i tecnici si confrontavano con le difficoltà tecniche. La scena ha attirato l'attenzione di tutti gli spettatori presenti sulla pista, che hanno osservato il suo sfogo energico.

Durante la sessione mattutina, la moto giapponese è apparsa tra le meno competitive, senza una presenza nella top 10. Il best lap è stato registrato da Jack Miller, al 13° posto con un distacco di 0,064 rispetto al miglior tempo, mentre Quartararo si è distinto per una minore attività in pista nel primo tratto, per poi recuperare nel corso del pomeriggio mettendo insieme un numero maggiore di giri. L’esordio è stato segnato da una sensazione di frustrazione che ha accompagnato il francese per la giornata. Nel corso dell’intervista pomeridiana, il team principal Massimo Meregalli ha rimarcato la natura del compito assegnato, ricordando che la Yamaha ha intrapreso una metamorfosi tecnica con l’introduzione del V4.🔗 Leggi su Mondosport24.com

