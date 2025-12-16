Firenze incontro sul futuro della giustizia ' ' What’s Next?' alla Biblioteca Spadolini
Firenze, 16 dicembre 2025 - Interrogarsi sul futuro della giustizia con un convegno che promette di entrare nel merito delle grandi trasformazioni in corso. È quanto accadrà venerdì pomeriggio 19 dicembre alla Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia - via Pian dei Giullari 36A - dalle 16 alle 19, con l’incontro dal titolo “ Giustizia: What’s Next? Crimine, riforme, nuove sfide”, promosso congiuntamente dalle Fondazioni Spadolini, Medici F3 e Caponnetto. Il filo conduttore dell’iniziativa è racchiuso nella domanda che ne costituisce il titolo: quale sarà il prossimo passo della giustizia italiana ed europea di fronte a fenomeni criminali che cambiano pelle, a riforme controverse e a nuove emergenze sociali? A confrontarsi su questi temi saranno magistrati, avvocati e studiosi che da anni operano sul campo, con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti di comprensione e chiavi di lettura. Lanazione.it
Firenze 3.10.2017 giustizia ed eguaglianza contro il razzismo
Firenze, incontro sul futuro della giustizia ''What’s Next?' alla Biblioteca Spadolini - Il 19 dicembre magistrati e avvocati a confronto su crimine organizzato, riforme e nuove sfide sociali, evento promosso dalle Fondazioni Medici F3 e Caponnetto ... lanazione.it
La democrazia del futuro e le sfide che ci attendono tra i temi dell’Incontro di studi Acli a Firenze - cinema della Compagnia di Firenze, dal 25 al 27 settembre 2025, ospiterà il 56esimo Incontro nazionale di studi delle Acli. vita.it
INCONTRO E DIALOGO CON L'AUTORE Fra Stefano M. Bordignon presenta il suo libro "Abbi cura di te" Oggi, Lunedì 15 dicembre 2025, ore 17.30 (Sala dell'Annunciazione, ingresso via Cesare Battisti 6, Firenze) INGRESSO LIBERO #annunziatafirenze #an - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.