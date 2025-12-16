Firenze incontro sul futuro della giustizia ' ' What’s Next?' alla Biblioteca Spadolini

Firenze, 16 dicembre 2025 - Interrogarsi sul futuro della giustizia con un convegno che promette di entrare nel merito delle grandi trasformazioni in corso. È quanto accadrà venerdì pomeriggio 19 dicembre alla Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia - via Pian dei Giullari 36A - dalle 16 alle 19, con l’incontro dal titolo “ Giustizia: What’s Next? Crimine, riforme, nuove sfide”, promosso congiuntamente dalle Fondazioni Spadolini, Medici F3 e Caponnetto. Il filo conduttore dell’iniziativa è racchiuso nella domanda che ne costituisce il titolo: quale sarà il prossimo passo della giustizia italiana ed europea di fronte a fenomeni criminali che cambiano pelle, a riforme controverse e a nuove emergenze sociali? A confrontarsi su questi temi saranno magistrati, avvocati e studiosi che da anni operano sul campo, con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti di comprensione e chiavi di lettura. Lanazione.it

