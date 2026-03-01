Fiorentina in lutto è morto Rino Marchesi In viola vinse la Coppa delle Coppe del 1961

La Fiorentina piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, morto a 88 anni. Marchesi, nato a San Giuliano Milanese ma cittadino fiorentino, ha vinto con la squadra viola la Coppa delle Coppe nel 1961. La sua morte rappresenta un momento di lutto per il club e il mondo del calcio italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da importanti traguardi e successi.

Firenze, 1 marzo 2026 – Lutto per la Fiorentina, ma più in generale nel mondo del calcio per la scomparsa a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno) di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, ma fiorentino acquisito. Giocatore duttile e di qualità, impiegato sia in difesa che a centrocampo, Marchesi fa il suo esordio in viola il 25 settembre 1960, Fiorentina-Lecco 4-0. Resterà a Firenze fino al 1966 e in quegli anni i gigliati vincono tanto: due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers. Frenato da diversi infortuni, gioca solo due partite in Nazionale a partire da Italia-Argentina 4-1 del 15 giugno 1961.