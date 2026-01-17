Rocco Commisso è morto | Fiorentina il lutto e il dolore Addio al patron viola La diretta

La città di Firenze piange la scomparsa di Rocco Commisso, 76 anni, storico presidente della Fiorentina. Figura di rilievo nel mondo del calcio e della città, Commisso ha guidato la squadra per sette anni, lasciando un segno importante. La perdita del patron viola rappresenta un momento di tristezza e riflessione per tifosi, staff e tutta la comunità. Qui gli aggiornamenti sulla vicenda e i ricordi di chi lo ha conosciuto.

Firenze, 17 gennaio 2026 – E’ un sabato di lutto e dolore a Firenze per la morte di Rocco Commisso, 76 anni, patron della Fiorentina, guida della squadra per sette anni. Era la primavera del 2019 quando acquistò la squadra gigliata. Che ha dotato del nuovo centro sportivo, il Viola Park di Bagno a Ripoli. Un uomo il cui progetto era proiettare l’ambiente viola in una nuova dimensione internazionale. Tante le battaglie condotte in campo e fuori. Ha lottato a lungo contro una malattia che non ha mai minato il suo entusiasmo. Si apre adesso la partita del futuro della squadra. Tutto è nelle mani della moglie Catherine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

