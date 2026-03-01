Fiorello | Carlo Conti è generoso annunciando De Martino stasera si toglie la sua gloria domani Ma anche Stefano avrà una pressione assurda gli romperanno le pall* tutti

Durante la finale del teatro Ariston, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del sessantottesimo Festival di Sanremo. Fiorello ha commentato la scelta dicendo che Conti è generoso nel decidere di togliere la sua gloria annunciando De Martino, anche se questo potrebbe mettere pressione al conduttore, che rischia di ricevere molte critiche.

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del sessantottesimo Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato direttamente dal teatro Ariston nel corso della finale e a farlo è stato Carlo Conti. Era stato proprio l’attuale direttore artistico ad anticipare in conferenza stampa che, nel corso della finale, sarebbe potuto arrivare l’annuncio del suo successore. “ Ho avuto l’autorizzazione dei vertici Rai a poterlo dire solo stasera ” aveva detto, sorridendo, riferendosi proprio a chi sarebbe stato il prossimo direttore artistico. Il commento di Fiorello. Nel pomeriggio, dunque, si erano rincorse le voci più disparate, tra le quali la possibilità che venisse annunciata anche un’accoppiata formata da Stefano De Martino e Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

