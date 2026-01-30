Monte San Savino il finissage della mostra di arte contemporanea La Pop Art italiana Il futuro e la memoria

Monte San Savino si prepara a chiudere la mostra di arte contemporanea “La Pop Art italiana. Il futuro e la memoria”. L’evento termina oggi, con un ultimo giorno di esposizione che richiama visitatori da tutta la zona. La mostra ha raccolto molte opere di artisti italiani, tra pezzi storici e creazioni moderne, e ha attirato l’attenzione di appassionati e critici. Domani, gli organizzatori smantelleranno gli allestimenti, lasciando il posto a nuove iniziative culturali.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Monte San Savino celebra il finissage della mostra di arte contemporanea " La Pop Art italiana. Il futuro e la memoria ", progetto espositivo curato da Giuseppe Simone Modeo e dedicato ai tre protagonisti della Pop Art italiana — Franco Angeli, Tano Festa, Mario Schifano — figure centrali della cosiddetta "Scuola di Piazza del Popolo" e della stagione pop romana. L'appuntamento conclusivo si terrà alle ore 18.00 di sabato 31 gennaio presso il Teatro Verdi di Monte San Savino (Via Sansovino 66) e sarà una serata di approfondimento culturale e musicale pensata per offrire al pubblico una lettura chiara e coinvolgente di una delle correnti più influenti dell'arte contemporanea, capace di trasformare non solo la pittura ma anche immaginario collettivo, design, moda e comunicazione visiva.

