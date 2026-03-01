Fiera baciata dal sole Record di banchi rispetto a un anno fa

La fiera di marzo si svolge sotto un cielo soleggiato e vede un incremento di espositori rispetto all’anno precedente. Ieri, sono stati allestiti 238 banchi, un dato superiore rispetto alla stessa edizione dell’anno passato. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per appassionati e professionisti, attirando un numero crescente di partecipanti e visitatori.

E’ una Fiera baciata dal sole e dagli espositori quella di marzo. Ieri hanno risposto all’appello del sabato 238 banchi, numeri in aumento rispetto alla stessa Antiquaria dell’anno scorso. Tantissimi gli spuntisti in questa edizione e cioè gli operatori senza posto fisso accorsi ieri mattina per accaparrarsi uno spazio, a dimostrazione che la Fiera tira e l’appuntamento aretino fa gola agli espositori. Tutto ciò nonostante la concomitanza con la fiera di Parma che, seppure non si accavalla, inizia il 7 marzo con i due giorni precedenti dedicati però agli operatori. Una concomitanza a metà quella col Mercante in Fiera, che non rompe questa volta le uova nel paniere dell’Antiquaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera baciata dal sole. Record di banchi rispetto a un anno fa Corsa della Bora 2026 "baciata" dal sole: trionfano Lemoine e GuidolinLa triestina Nicol Guidolin porta a casa per la seconda volta la vittoria alla Corsa della Bora, mentre l'atleta italo francese Nicolas Lemoine sale... Toscana baciata dal sole ma occhio alla nebbia. A Capodanno possibili novità. La tendenzaFirenze, 26 dicembre 2025 – Torna il tempo stabile che porta sole e alta pressione. Altri aggiornamenti su Record di. Argomenti discussi: Fiera, scommessa di maggio. Sale l’ipotesi della tre giorni. Braccio di ferro con Parma. Fiera, scommessa di maggio. Sale l’ipotesi della tre giorni. Braccio di ferro con ParmaTra gli espositori prevalgono i sì ma la scelta è in bilico: valutazioni zona per zona. I rivali in pista dal 7 però probabile assenza qui degli antiquari condivisi. . lanazione.it San Faustino baciata dal sole fa il pienone, ma è lontana dal recordGrande affluenza in centro a Brescia per la tradizionale fiera, ma il weekend di Carnevale ha spinto molti a lasciare la città ... giornaledibrescia.it