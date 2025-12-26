Toscana baciata dal sole ma occhio alla nebbia A Capodanno possibili novità La tendenza
Firenze, 26 dicembre 2025 – Torna il tempo stabile che porta sole e alta pressione. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano. In Toscana, al mattino in particolare, tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ma occhio a foschie e banchi di nebbia. Pair of cardinals perching on a tree branch Sole, ma occhio a nebbia e foschia. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nuova formazione di foschie e nebbie. L’Abetone sorride dove il comprensorio sciistico nel giorno di Natale è stato baciato dalla neve, con impianti aperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Marche, weekend instabile: un po' di poggia ma poi torna il sole. Occhio alla nebbia: ecco dove
Leggi anche: Michelle Hunziker baciata dal sole al campo delle zucche: alla prova dell’intaglio per Halloween
Toscana baciata dal sole ma occhio alla nebbia. A Capodanno possibili novità. La tendenza - Potrebbe essere proprio la notte tra il 31 e il 1 dell’anno, dicono dal Lamma, a segnare la fine dell’anticiclone sotto la spin ... lanazione.it
Meteo Weekend: Sabato e Domenica sotto il segno del sole, ma occhio agli acquazzoni improvvisi, i dettagli - Dopo tanto maltempo, il prossimo weekend sembra poter trascorrere sotto il segno del sole. ilmeteo.it
acchiappamappa. Scatman John · Scatman's World. Terme libere in Toscana Bagni di Petriolo DOVE: Località Petriolo di Monticiano (SI) nella Valle dell’Ombrone, tra i comuni di Monticiano e Civitella Paganico Piscine naturali ad ingresso gratuito facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.