Corsa della Bora 2026 baciata dal sole | trionfano Lemoine e Guidolin

La Corsa della Bora 2026 si è conclusa con la vittoria di Nicol Guidolin, triestina, e Nicolas Lemoine, atleta italo francese. La competizione, baciata dal sole, ha confermato la tradizione di questa storica corsa, regalando ai partecipanti un evento di grande rilevanza sportiva. Entrambi gli atleti hanno mostrato determinazione e resistenza, sottolineando l’importanza di questa manifestazione nel panorama regionale e nazionale.

La triestina Nicol Guidolin porta a casa per la seconda volta la vittoria alla Corsa della Bora, mentre l'atleta italo francese Nicolas Lemoine sale in cima al podio maschile. Così si conclude l'edizione 2026 dell'evento più importante del trail running invernale in Italia, caratterizzata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

