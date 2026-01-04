Corsa della Bora 2026 baciata dal sole | trionfano Lemoine e Guidolin

La Corsa della Bora 2026 si è conclusa con la vittoria di Nicol Guidolin, triestina, e Nicolas Lemoine, atleta italo francese. La competizione, baciata dal sole, ha confermato la tradizione di questa storica corsa, regalando ai partecipanti un evento di grande rilevanza sportiva. Entrambi gli atleti hanno mostrato determinazione e resistenza, sottolineando l’importanza di questa manifestazione nel panorama regionale e nazionale.

Corsa della Bora a Trieste: numeri da record per la decima edizione - Enorme successo per l'evento organizzato da Asd SentieroUno: 105 km, oltre 3mila atleti provenienti da 50 Paesi ... nordest24.it

Corsa della Bora: provvedimenti in linea di viabilità - Domenica 4 Gennaio 2026 avrà luogo l’undicesima edizione della manifestazione podistica trail e ultra trail “Corsa della Bora 2026” coorganizzata dal Comune di Trieste con l’Associazione Sportiva Dile ... triestecafe.it

"Gare come la 'Corsa della bora' dimostrano che lo sport è alleato della tutela ambientale. Qui si premiano comportamenti virtuosi e si diffonde la cultura del movimento accessibile a tutti". Così @F_Scoccimarro alla gara clou del trail running invernale tinyurl x.com

Sono 3 mila, il numero massimo previsto, gli atleti impegnati nelle otto gare, alle quali si aggiungono le due competizioni goliardiche e di contorno, dell’undicesima edizione della Corsa della Bora, appuntamento podistico d’inizio anno, organizzato dall’associ - facebook.com facebook

