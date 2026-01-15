Teatro | la Margot Theatre Company porta in scena a Roma Aut-Aut

Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Margot Theatre Company presenta a Roma “Aut-Aut”, diretto da Valentina Cognatti con Martina Grandin, Michelangelo Raponi e Alice Staccioli. La compagnia, nota per spettacoli come “Io ed Emma”, “Le intermittenze della morte” e “DNA”, prosegue la sua attività con questa nuova produzione, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e confronto attraverso il teatro.

AUT AUT Regia: Valentina Cognatti. Con: Martina Grandin, Michelangelo Raponi, Alice Staccioli. Dal 22 al 25 gennaio 2026   ROMA – Io ed Emma, Le intermittenze della morte, DNA: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia. Una compagnia dalla forte identità artistica, capace di fondere con coerenza e originalità teatro di prosa, danza contemporanea, physical theatre e teatro danza. Una poetica ibrida e potente che tornerà a essere protagonista anche nel nuovo cartellone, confermando la Margot Theatre Company come una delle presenze più interessanti della stagione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

