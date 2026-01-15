Teatro | la Margot Theatre Company porta in scena a Roma Aut-Aut

Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Margot Theatre Company presenta a Roma “Aut-Aut”, diretto da Valentina Cognatti con Martina Grandin, Michelangelo Raponi e Alice Staccioli. La compagnia, nota per spettacoli come “Io ed Emma”, “Le intermittenze della morte” e “DNA”, prosegue la sua attività con questa nuova produzione, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e confronto attraverso il teatro.

AUT AUT Regia: Valentina Cognatti. Con: Martina Grandin, Michelangelo Raponi, Alice Staccioli. Dal 22 al 25 gennaio 2026 ROMA – Io ed Emma, Le intermittenze della morte, DNA: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia. Una compagnia dalla forte identità artistica, capace di fondere con coerenza e originalità teatro di prosa, danza contemporanea, physical theatre e teatro danza. Una poetica ibrida e potente che tornerà a essere protagonista anche nel nuovo cartellone, confermando la Margot Theatre Company come una delle presenze più interessanti della stagione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Teatro: la Margot Theatre Company porta in scena a Roma “Aut-Aut” Leggi anche: Aut aut di Trump, Zelensky abbassa la testa Leggi anche: L'aut aut di Putin: "Kiev si deve ritirare dal Donbass o lo liberiamo con la forza" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ROMA | “Aut-Aut”: il nuovo spettacolo di Margot Theatre Company a Teatrosophia. AUT AUT - Io ed Emma, Le intermittenze della morte, DNA: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia. politicamentecorretto.com

Bellissimo e significativo evento con protagonista il compianto atleta e tecnico di ciclismo olimpico e paralimpico Fabrizio Di Somma. La moglie Anabel e la famiglia, domenica 25 gennaio, alle 17.00, presso il Foyer del Teatro Gabriele D'Annunzio di Latina, ha facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.