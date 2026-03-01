Festival di Sanremo 2026 gli ascolti della quinta e ultima serata | 11 milioni di telespettatori e il 68.8% di share

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 11 milioni di telespettatori e uno share del 68,8 per cento. Durante la manifestazione, la prima serata ha ottenuto il 58 per cento di share, mentre la seconda si è attestata al 59 per cento. Questi dati rappresentano i numeri di ascolto complessivi delle fasi finali della manifestazione musicale.

Il Festival di Sanremo 2026 giunge al termine e questi sono i dati degli ascolti dell'ultima serata; la prima serata della kermesse ha raggiunto il 58% di share, mentre la seconda il59.5%. La terza serata del Festival si aggiudica il 60,6% di share ma la quarta serata, dedicata alle Cover, raggiunge oltre i 10 milioni di telespettatori e 65,5% di share. L'ultima sera nella gara canora, in onda sabato 28 febbraio ha raggiunto, invece: 11 milioni di telespettatori e il 68.8% di share.

Gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026: oltre i 10 milioni di telespettatori e 65,5% di shareFestival di Sanremo 2026, gli ascolti della quarta serata della kermesse dedicata alle Cover: dopo una prima serata con uno share del 58% e una...

Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: più nostalgia che picchi

Sanremo 2026: Sal Da Vinci è il vincitore della 76a edizione del Festival. La classifica finaleSi conclude anche la 76a edizione del Festival di Sanremo. Durante la finale, Carlo Conti ha ceduto il testimone a Stefano De Martino, che condurrà Sanremo 2027. Ma chi ha vinto Sanremo 2026? deejay.it

Festival di Sanremo 2026 serata finale: Giorgia Cardinaletti, Arisa e Levante vincono la gara dello stileD opo cinque serate all’insegna di musica e moda, cala il sipario sul teatro Ariston. La serata finale del Festival di Sanremo 2026 vede trionfare Sal Da Vinci, ma in fatto di stile sono con i loro ... iodonna.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Nel 2025 il festival aveva ottenuto nell'ultima serata una media record - sempre riferita alla total au x.com