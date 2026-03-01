Sanremo 2026 gli ascolti della finale confermano il calo | 11 milioni per l’ultima serata del Festival e 68,8% di share

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha registrato una media di 11 milioni 22 mila telespettatori su Rai1, con uno share del 68,8 per cento. Si tratta di dati ufficiali relativi alla serata conclusiva, che confermano un calo rispetto alle edizioni precedenti. La serata ha visto un pubblico consistente, ma in diminuzione.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Nel 2025 il festival aveva ottenuto nell’ultima serata una media record – sempre riferita alla total audience – di 13 milioni 427mila telespettatori pari al 73.1% di share. Il secondo classificato al Festival di Sanremo 2026, Sayf, si è imposto al televoto con il 26.4% delle preferenze. Il vincitore Sal da Vinci ha ottenuto il 23.6%. Terza Arisa al 19.2% che supera Ditonellapiaga, al 18.9%. Quinti Fedez & Masini con l’11.9%. Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. 🔗 Leggi su Open.online

