Festa e carosello di auto davanti all' ambasciata dell' Iran a Roma | GUARDA

Una processione di veicoli con clacson e bandiere si è snodata davanti all'ambasciata dell'Iran a Roma, in occasione della notizia della morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, avvenuta ieri a Teheran in seguito a un attacco condotto da Usa e Israele. La manifestazione ha coinvolto numerosi automezzi che hanno attraversato la zona, mentre i partecipanti esibivano simboli e bandiere nazionali.

Un carosello di auto con clacson e bandiere ha sfilato davanti all'ambasciata dell'Iran a Roma per festeggiare la notizia della morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso ieri a Teheran in un attacco condotto da Usa e Israele.