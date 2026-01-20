Sigaretta accesa davanti all’ambasciata dell' Iran | la protesta di Iv a Roma

A Roma, davanti all’ambasciata dell’Iran, si è svolta una manifestazione organizzata da Italia Viva, con la partecipazione di Matteo Renzi, a sostegno della popolazione iraniana. L’evento ha visto la presenza di cittadini e attivisti che hanno espresso solidarietà e richiamato l’attenzione sulla situazione nel paese. Durante la protesta, un gesto simbolico ha attirato l’attenzione dei presenti.

Si è tenuta a Roma, davanti all’ambasciata dell’ Iran, una manifestazione a sostegno della popolazione iraniana su iniziativa di Italia Viva e con la partecipazione di Matteo Renzi. L’iniziativa si inserisce nel contesto delle proteste che da tempo interessano Teheran e delle prese di posizione espresse da comunità e gruppi politici anche al di fuori dei confini iraniani. Al centro dell’attenzione vi è un gesto diventato popolare sui social network: un video, diffuso inizialmente da un account con sede in Canada, mostra una giovane donna mentre accende una sigaretta utilizzando l’immagine della Guida Suprema Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sigaretta accesa davanti all’ambasciata dell'Iran: la protesta di Iv a Roma Flash mob per l’Iran, Renzi fuma una sigaretta davanti all’ambasciata a RomaIn occasione di un flash mob davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma, Matteo Renzi ha partecipato simbolicamente alle proteste contro il regime iraniano, accendendo una sigaretta come gesto di solidarietà con i manifestanti nel paese. La sobria protesta di Iv davanti all'ambasciata iraniana, per distinguere popolo e regimeUna manifestazione organizzata da Italia Viva si è svolta davanti all’ambasciata iraniana, esprimendo una protesta pacifica e rispettosa. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Alberto Trentini libero: la telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma. Ora posso fumare una sigaretta?; Iran: Renzi, 'domani appuntamento davanti all'ambasciata, teniamo accesa la luce'; Iran | Renzi ' domani appuntamento davanti all' ambasciata teniamo accesa la luce'; Alberto Trentini libero, la prima telefonata e il rientro dopo 423 giorni di carcere. Sigaretta accesa davanti all’ambasciata dell'Iran: la protesta di Iv a RomaAlla manifestazione ha partecipato anche Matteo Renzi. Al centro l’immagine diventata virale sui social, nata in Canada, come segno di solidarietà con le proteste contro il regime ... msn.com Iv, sigaretta accesa davanti ambasciata Iran con la foto bruciata di KhomeiniL'immagine della ragazza iraniana che in Canada fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Abbiamo voluto replicare quel gesto per ribadire ... ansa.it L'immagine della ragazza iraniana che fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell'Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Oggi l’attenzione sull’Iran è scesa ma in queste ore migliaia di ragazzi vengono impiccati nel silenzio del mondo. Abbi x.com L’immagine della ragazza iraniana che in Canada ha fumato una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell’Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo, come atto di ribellione a un regime che controlla i corpi, reprime le libertà e nega diritti fondamentali a - facebook.com facebook

