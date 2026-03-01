‘Fencing For All’ scherma inclusiva a Roma | vince il team Fiamme Oro gli highlights

Oggi a Roma si è svolta una manifestazione di scherma chiamata ‘Fencing For All’, dedicata all’inclusione. La competizione ha visto il team Fiamme Oro prevalere sugli altri partecipanti, con diverse gare e momenti spettacolari. L’evento ha coinvolto atleti di varie provenienze e livelli, offrendo un’occasione di confronto e partecipazione per tutti gli appassionati di scherma.

Il ‘Fencing For All’ è andato in scena oggi a Roma: un’occasione stupenda di inclusione, in cui ha dominato il team Fiamme Oro Quando una stoccata vale un po’ di più: oggi a Roma è stato tempo di Fencing for All 2026. Il bellissimo evento è stato caratterizzato anche dalle visite istituzionali dei Presidenti del CONI e del CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis. Sono stati puntuali nel sottolineare l’importanza di un evento speciale che unisce agonismo e inclusività. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Fencing for All, l’evento di scherma a Roma: il 1 marzo in pedana atleti neurotipici e autistici

“Fencing for All”, domenica a Roma la prima tappa: 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione. Fasi finali su AssaltoIl 1° marzo al Centro Olimpico “Giulio Onesti” va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti...

Contenuti e approfondimenti su Fencing For All.

Temi più discussi: 1^ tappa di Fencing for All a Roma, domenica ben 15 squadre in pedana nella super competizione a squadre che vede protagonisti spadisti neurotipici e atleti con disabilità intellettiva. Fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma; 1^ tappa di Fencing for All a Roma, spadisti olimpici neurotipici e autistici in pedana insieme domenica 1° marzo in una super gara a squadre miste. Il Presidente federale Mazzone: Un grande progetto di scherma inclusiva; Alpeadria Historical Fencing League, il roveretano Taraldsen vince a Conegliano; SportFace TV: gli appuntamenti in diretta di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.

‘Fencing For All’, scherma inclusiva a Roma: vince il team Fiamme Oro, gli highlightsIl ‘Fencing For All’ è andato in scena oggi a Roma: un’occasione stupenda di inclusione, in cui ha dominato il team Fiamme Oro Quando una stoccata vale un po’ di più: oggi a Roma è stato tempo di ... sportface.it

Fencing For All: la prima tappa va alla Fiamme OroROMA (ITALPRESS) – È andata al team delle Fiamme Oro la prima tappa di Fencing For All, il nuovo straordinario circuito di gare a squadre miste di spada in cui ogni formazione è salita in pedana con ... italpress.com

La scherma italiana fa rima con inclusione! Oggi da non perdere, la prima tappa di “Fencing for All”. Questo nuovo circuito, promosso dalla Federazione Italiana Scherma, porterà in pedana squadre miste composte da schermidori neurotipici e atleti a - facebook.com facebook

Fencing for All, l’evento di scherma a Roma: il 1 marzo in pedana atleti neurotipici e autistici ilfaroonline.it/2026/02/26/fen… #news #notizie #cronaca x.com