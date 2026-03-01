‘Fencing For All’ scherma inclusiva a Roma | vince il team Fiamme Oro gli highlights

Da sportface.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si è svolta una manifestazione di scherma chiamata ‘Fencing For All’, dedicata all’inclusione. La competizione ha visto il team Fiamme Oro prevalere sugli altri partecipanti, con diverse gare e momenti spettacolari. L’evento ha coinvolto atleti di varie provenienze e livelli, offrendo un’occasione di confronto e partecipazione per tutti gli appassionati di scherma.

Il ‘Fencing For All’ è andato in scena oggi a Roma: un’occasione stupenda di inclusione, in cui ha dominato il team Fiamme Oro Quando una stoccata vale un po’ di più: oggi a Roma è stato tempo di Fencing for All 2026. Il bellissimo evento è stato caratterizzato anche dalle visite istituzionali dei Presidenti del CONI e del CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis. Sono stati puntuali nel sottolineare l’importanza di un evento speciale che unisce agonismo e inclusività. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Fencing for All, l'evento di scherma a Roma: il 1 marzo in pedana atleti neurotipici e autistici

“Fencing for All”, domenica a Roma la prima tappa: 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione. Fasi finali su AssaltoIl 1° marzo al Centro Olimpico “Giulio Onesti” va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti...

