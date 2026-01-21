Bettini confermato alla guida della CIA di Piove di Sacco

Federico Bettini è stato riconfermato presidente della zona CIA di Piove di Sacco durante l’assemblea territoriale tenutasi questa mattina nella Sala Civica Pertini di Saonara. La conferma testimonia il continuo impegno nella gestione delle attività agricole e delle relazioni territoriali. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali, confermando l’importanza di un ruolo stabile e competente per il buon funzionamento della zona.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.