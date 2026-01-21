Bettini confermato alla guida della CIA di Piove di Sacco
Federico Bettini è stato riconfermato presidente della zona CIA di Piove di Sacco durante l’assemblea territoriale tenutasi questa mattina nella Sala Civica Pertini di Saonara. La conferma testimonia il continuo impegno nella gestione delle attività agricole e delle relazioni territoriali. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali, confermando l’importanza di un ruolo stabile e competente per il buon funzionamento della zona.
Federico Bettini è stato rieletto presidente della zona CIA di Piove di Sacco nel corso dell’assemblea territoriale che si è svolta stamane nella Sala Civica Pertini di Saonara. L’incontro ha riunito rappresentanti locali e istituzionali del comparto agricolo, tra cui il sindaco di Saonara.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La tragedia della 12enne Azzurra Breda a Piove di Sacco: una polmonite fulminante e una comunità sotto chocLa morte della 12enne Azzurra Breda a Piove di Sacco, colpita da una polmonite fulminante, ha sconvolto l’intera comunità.
Leggi anche: Si è spenta “nonna Effa”: 110 anni tra Piove di Sacco e Lazio
Brutte notizie per la nostra Bea. Gli approfondimenti medici hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Purtroppo stagione finita Siamo con te Bea, non vediamo l'ora di rivederti in campo FORZA #noiconiltifovoiconilcuore - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.