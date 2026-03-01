LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Federico RIva s’impone nei 3000 metri maschili

Durante i Campionati Italiani indoor del 2026, Federico Riva ha vinto la gara dei 3000 metri maschili, completando il percorso in 7 minuti e 45 secondi. La competizione si è svolta in diretta e ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da tutto il paese. La vittoria di Riva è stata annunciata intorno alle 15:39, quando il cronometro ha segnato il suo tempo finale.

1 Federico Riva ITA 7:45.252 Pietro Arese ITA +0.013 Francesco Guerra ITA +1.774 Pietro Pellegrini ITA +12.315 Giuseppe Gravante ITA +14.236 Thomas Serafini ITA +18.987 Sebastiano Parolini ITA +19.638 Carmelo Cannizzaro ITA +20.089 Cesare Caiani ITA +21.2010 Alessandro Pasquinucci ITA +22.4311 Thomas D'Este ITA +39.93 15:39 Federico Riva si laurea Campione Italiano nei 3000 metri maschili con 7:45.25 bruciando in volata Pietro Arese. 15:36 Alle 15:55 sarà il momento delle attese batterie dei 60 femminili. 15:33 Alle 15:45 partirà la prova dei mille metri valevole per l'eptathlon. 1 Ottavia Cestonaro2 Jasmine Al Omari3 Sarah Mar Bernardinello4 Chiara Smeraldo5 Dariya Derkach6 Raffaella A.