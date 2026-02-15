Federica Brignone | Al traguardo ho solo sentito urla e non ho capito più niente

Federica Brignone ha spiegato di aver perso la concentrazione al traguardo perché le urla degli spettatori le hanno impedito di capire cosa stesse succedendo. Durante la gara a Milano, si è trovata circondata da tifosi che festeggiavano la sua vittoria, rendendo difficile mantenere la lucidità. La sciatrice ha raccontato di aver sentito un boato forte e di aver avuto difficoltà a orientarsi, anche perché si era concentrata solo sulla discesa.

Milano, 15 febbraio 2026 – Un altro oro, un'altra impresa e un'altra giornata che si tinge di azzurro. Come il cielo di Cortina dove a brillare è ancora una volta la stella di Federica Brignone che vince la medaglia d'oro in Gigante dopo quella in SuperG, sempre sulla "Olympia delle Tofane". Arriva così 'unico trofeo ancora mancante nella ricca bacheca della sciatrice valdostana nata a Milano, dopo un argento e due bronzi. Il coronamento di una carriera splendida che, alla soglia dei 36 anni, conta anche due ori e tre argenti mondiali e due Coppe del mondo. Tifo scatenato per l'azzurra durante la prima manche Gioia infinita .