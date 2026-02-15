FC 26 Upgrade Icona Encore 89+ | Caccia alle Leggende del passato!

FC 26 Upgrade Icona Encore 89+ ha attirato l’attenzione dei giocatori perché offre la possibilità di ottenere alcune delle icone più forti mai lanciate, grazie a un sistema di upgrade che premia chi investe. La nuova versione permette di tentare la fortuna con una valutazione minima molto elevata, spingendo molti a provarci per aggiungere un pezzo da collezione al loro team. Una delle novità più interessanti è che, con questa opportunità, è possibile mettere le mani su leggende del passato, come campioni iconici che hanno fatto la storia del calcio virtuale. Il pacchetto, molto richiesto, ha già visto un aumento di aperture tra i

È tornato uno dei pacchetti più amati dai cercatori di tesori. L' Upgrade Icona Encore 89+ ti permette di tentare la fortuna per ottenere una delle Icone più forti rilasciate finora, garantendo una valutazione minima molto alta. Dettagli e Costi. Premio: 1x Pacchetto Icona mista 89+ (Non scambiabile).. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte, dopodiché si riattiva dopo 2 giorni.. Scadenza: 14 giorni.. Le 5 Sfide da Completare. Per ottenere la tua Icona dovrai sacrificare 5 rose, con un investimento crescente di rating: Rosa 85 Valutazione squadra: Minimo 85.. Premio: 1x Pacchetto 2 giocatori. Rosa 86 (Base) Valutazione squadra: Minimo 86.