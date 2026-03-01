Famiglia nel bosco vogliono cacciare la madre | incubo senza fine

Una famiglia si trova nel bosco da oltre tre mesi, mentre la struttura protetta di Vasto ha ora richiesto il loro trasferimento. La situazione, segnata da un lungo iter giudiziario, coinvolge carte, perizie e polemiche che si susseguono senza sosta da fine novembre dell’anno scorso. La famiglia del bosco continua a vivere questa difficile odissea, senza trovare tregua.

Sono lì da più di tre mesi, ma adesso la struttura protetta di Vasto chiede di trasferirli. Non trova pace la “famiglia del bosco”, risucchiata com’è nel vortice di carte bollate, perizie e polemiche che da fine novembre dell’anno scorso non la fanno respirare un attimo. Lei, mom Catherine Birmingham, 45 anni, australiana, che (a detta degli operatori della comunità) non riesce proprio a conciliare la sua vita tra quelle mura disposte dalla magistratura. Lui, dad Nathan Trevallion, 52 anni, inglese, unico rimasto a Palmoli, che si sfoga come può, che ogni volta che riesce lo ripete («Faremo tutto quello che lo Stato ci ha chiesto di fare»), che sul casolare lontano dalla città ha deciso di metterci mano tanto che c’è già un progetto per raddoppiarne la metratura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: «Non ci restituiscono i figli, il futuro è altrove in Europa». L'annuncio alla tv australianaCatherine Birmingham e Nathan Trevallion, i due genitori «neorurali», annunciano che vogliono andare via dall'Italia: «Dovremmo accettare compromessi per far stare a loro agio i giudici italiani? Il g ... roma.corriere.it

Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figliLa ASL ha confermato episodi di tensione, che motiverebbero un cambiamento di sede. Secondo il padre Nathan, invece, i bambini sono tristi e vorrebbero soltanto tornare a casa ... vanityfair.it

