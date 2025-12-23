Chieti | famiglia nel bosco Salvini ' vergogna senza fine'
Un episodio di critica e polemica coinvolge una famiglia di Chieti, accusata di aver vissuto nel bosco. Salvini esprime sdegno, definendo l’accaduto una
Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Vergogna senza fine. Si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno cresciuto, curato, educato e amato i loro figli per anni, prima che la 'giustizia' rovinasse la vita di una famiglia tranquilla e perbene". Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
