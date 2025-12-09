Famiglia nel bosco tam-tam impazzito | stanno per lasciare l' Italia?
La questione della famiglia nel bosco è diventata un caso diplomatico: la storia è quella dei coniugi australiani Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che hanno scelto di vivere nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, Abruzzo. Una scelta che ha portato il Tribunale dei Minori dell'Aquila ad allontanare i tre figli di 8 e 6 anni dalla coppia. I giudici, infatti, non hanno ritenuto adeguato il casolare nel quale i piccoli stavano crescendo. Di lì il loro trasferimento in una struttura protetta a Vasto, dove la mamma ha potuto seguirli. Questa mattina a visitare la casa famiglia di Vasto è stato il rappresentante dell'ambasciata australiana in Italia con il grado di vice console. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Mi scrive Anna Maria sulla vicenda della "famiglia nel bosco", siete d'accordo? - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
La “famiglia nel bosco” e le domande che dobbiamo porci - Nelle città iperindividualistiche i bambini crescono tra cani in passeggino e cene silenziate dagli schermi: dov ... Secondo tempi.it
