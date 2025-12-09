Famiglia nel bosco tam-tam impazzito | stanno per lasciare l' Italia?

La questione della famiglia nel bosco è diventata un caso diplomatico: la storia è quella dei coniugi australiani Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che hanno scelto di vivere nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, Abruzzo. Una scelta che ha portato il Tribunale dei Minori dell'Aquila ad allontanare i tre figli di 8 e 6 anni dalla coppia. I giudici, infatti, non hanno ritenuto adeguato il casolare nel quale i piccoli stavano crescendo. Di lì il loro trasferimento in una struttura protetta a Vasto, dove la mamma ha potuto seguirli. Questa mattina a visitare la casa famiglia di Vasto è stato il rappresentante dell'ambasciata australiana in Italia con il grado di vice console. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

