Una famiglia residente in un bosco è al centro di una richiesta da parte della comunità locale. La richiesta riguarda il trasferimento di Catherine Birmingham e dei suoi tre figli in un’altra struttura, a causa di presunte mancanze di rispetto delle regole e di insulti rivolti ad altri membri della comunità. La situazione ha suscitato discussioni tra i residenti, che hanno avanzato la proposta di spostare l’intero nucleo familiare.

Vasto – La richiesta: valutare il trasferimento dell’intero nucleo familiare, ovvero Catherine Birmingham e i tre figli, in un’altra struttura. La tensione nella casa d’accoglienza di Vasto è diventata insopportabile. La mamma del bosco, ex insegnante di dressage ora neorurale, violerebbe “sistematicamente” le disposizioni della comunità protetta, facendo salire i tre bambini al secondo piano (area riservata a lei, interdetta ai piccoli) ed eludendo l’obbligo di incontrarli al pianterreno. Ai richiami, denunciano gli operatori, la donna risponderebbe con rabbia e insulti. Di qui la relazione urgente firmata dalla responsabile del servizio minori di Vasto, la psicologa Lucia Fiorillo, e inviata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, la comunità: “Catherine insulta e non rispetta le regole, trasferitela con i tre bimbi”

Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: "Bimbi sani, non usano i videogiochi"Nel caso della famiglia del bosco arriva l’intervento di Rachael Birmingham, psicologa australiana con oltre vent’anni di carriera e sorella di...

“Ho visto cosa hanno fatto ai bimbi”. Famiglia nel bosco, la denuncia di mamma CatherinePer mesi quella che è stata ribattezzata la vicenda della famiglia nel bosco ha diviso l’opinione pubblica tra chi parlava di scelta di vita...

Altri aggiornamenti su Famiglia.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il padre dei bambini: Accetteremo le regole italiane; Li stiamo ancora proteggendo i bambini della famiglia nel bosco?; Famiglia nel bosco, la psicologa dei genitori rischia una denuncia per incompatibilità; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie.

Famiglia nel bosco, nuova svolta nella vicenda: Richiesto il trasferimentoFamiglia nel bosco, la casa famiglia chiede il trasferimento di mamma e bambini per criticità gestionali e benessere dei minori. notizie.it

Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figliLa ASL ha confermato episodi di tensione, che motiverebbero un cambiamento di sede. Secondo il padre Nathan, invece, i bambini sono tristi e vorrebbero soltanto tornare a casa ... vanityfair.it

Il ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia ieri sera con un volo civile. Da Israele agli Emirati, oltre 58 mila italiani nell’area - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, la struttura: “Catherine ci insulta e fa ciò che vuole, spostatela con i bimbi” x.com