In Italia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa con oltre vent’anni di esperienza. Con lei, la famiglia nel bosco spera di rafforzare il modo di crescere dei loro figli, lontano dagli schermi e dai videogiochi. La donna, conosciuta per il suo approccio naturale, vuole aiutare i genitori a mantenere i bambini sani e liberi da dipendenze digitali. La sua visita si inserisce in un progetto che punta a riscoprire le radici e a promuovere uno stile di vita più semplice.

Nel caso della famiglia del bosco arriva l’intervento di Rachael Birmingham, psicologa australiana con oltre vent’anni di carriera e sorella di Catherine. La zia dei tre bimbi ospiti da oltre due mesi nella comunità di Vasto è già intervenuta sulla vicenda con una lettera ai servizi sociali di Palmoli, ma adesso volerà in Italia per sostenere in presenza i parenti. Chi è Rachael Birmingham Nella missiva inviata il 6 ottobre 2024 e riportata dal quotidiano Il Centro, Rachael Birmingham si è presentata al Comune in provincia di Vasto come una psicologa con vent’anni di esperienza nello stato australiano di Victoria, dove svolge il ruolo di “responsabile di supporto all’istruzione” alla Sacred Heart Primary School, dopo otto anni di docenza alla Trobe University Australia, e gestisce “un programma dopo scuola di sviluppo di competenze di vita”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: "Bimbi sani, non usano i videogiochi"

Approfondimenti su Famiglia nel bosco

La famiglia nel bosco torna a far parlare di sé.

La decisione della Corte d'Appello Civile dell'Aquila conferma il rigetto del ricorso di Nathan e Catherine, garantendo ai loro figli la possibilità di trascorrere il Natale in una casa famiglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Famiglia nel bosco

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles. McGrath: Decidono i giudici nazionali; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale. E oggi saranno sottoposti a perizia psichiatrica.

Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: Bimbi sani, non usano i videogiochiAtteso in Italia l'arrivo della sorella di Catherine Birmingham, psicologa con vent'anni di esperienza, per sostenere la causa della famiglia nel bosco ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Mancata imparzialitàSecondo gli avvocati di Nathan e Catherine Trevallion l'atteggiamento della curatrice sarebbe cambiato dopo la decisione di trasferire i bambini Alla vigilia di una perizia decisiva, il caso della fam ... tgcom24.mediaset.it

"Ho visto Meloni strumentalizzare per settimane le vicende di una famiglia nel bosco e non dire una parola su Minneapolis" facebook

Famiglia nel bosco, parla l'avvocato #quartarepubblica x.com