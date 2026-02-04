Famiglia nel bosco la sorella di Catherine in Italia | ‘Stanno soffrendo’ cosa ha detto sull’ipotesi Australia

Arrivano in Italia la madre e la sorella di Catherine Birmingham. Tra le telecamere e le domande dei giornalisti, raccontano quanto stanno soffrendo. La scena si ripete come in altri casi mediatici italiani, con l’atmosfera tesa e gli occhi pieni di preoccupazione. La sorella di Catherine commenta anche l’ipotesi di un trasferimento in Australia, senza nascondere le difficoltà della famiglia.

Arrivate madre e sorella di Catherine Birmingham. La scena è quella ormai rituale dei casi mediatici italiani: telecamere, microfoni, domande serrate. A Fiumicino, tra arrivi internazionali e passeggeri distratti, è atterrata Rachael, sorella di Catherine Birmingham, la madre al centro del controverso caso della cosiddetta “Famiglia del bosco”. “Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella”, ha dichiarato davanti alle telecamere di Dentro la notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Con lei anche la madre, giunta dall’Australia per stare vicino alla figlia in un momento definito “difficile”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

