Famiglia nel bosco la sorella di Catherine in Italia | Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni Cosa succede ora

La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia. La sorella di Catherine, in Italia, ha annunciato che chiederà alle autorità di far tornare i bambini dai nonni australiani. La situazione si fa sempre più complicata, mentre si aspetta una decisione ufficiale.

La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli dal casolare in campagna deciso, contestualmente alla sospensione della potestà genitoriale per la coppia anglo-australiana, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Una delle sorelle, psicologa e docente universitaria, dovrebbe arrivare entro qualche giorno in Abruzzo per sostenere Catherine e Nathan Trevallion, chiamati a presentarsi una volta a settimana dal perito nominato dal Tribunale per la valutazione della loro capacità genitoriale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

