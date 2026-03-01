Nella notte, in un villino Liberty di viale Pepoli a Bologna, due uomini sono entrati e hanno portato via gioielli per un valore di 200.000 euro. I ladri sono stati colti sul fatto, ma sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta senza che nessuno riuscisse a fermarli, lasciando dietro di sé un furto di grande portata.

Bologna, 29 febbraio 2026 – Duecentomila euro di gioielli. Rubati nella notte, in un colpo grosso messo a segno in un villino Liberty di viale Pepoli. La Squadra mobile sta indagando sul furto, che è stato denunciato dalla proprietaria, svegliata dai ladri che si aggiravano in casa. Stando a quanto riferito dalla donna alla polizia, l’effrazione sarebbe avvenuta intorno alle 3,30 della notte tra venerdì e sabato. Quando, sentendo dei rumori, la vittima si sarebbe alzata e avrebbe visto la sagoma di uno sconosciuto che, capito di essere stato scoperto, sarebbe fuggito via, uscendo da una finestra. Probabilmente la stessa utilizzata prima per introdursi all’interno dell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faccia a faccia con i ladri, spariti 200mila euro in gioielli. Maxi furto in viale Pepoli

Leggi anche: Faccia a faccia con i ladri: 70enne aggredito impugna la pistola e sventa la rapina

Leggi anche: Tentato furto in un negozio di Avenza. Il titolare faccia a faccia con il ladro

Una selezione di notizie su Faccia.

Temi più discussi: Faccia a faccia con Millennium: organizzate un incontro con Peter Gomez e le firme del mensile; La ferita, la letizia di Davide Rondoni: faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo; Faccia a faccia al Fila: Toro, ansia da B; La mamma e il figlioletto faccia a faccia con i ladri.

Stasera su Rai Storia Maxi – Il grande processo alla mafia con Faccia a facciaStasera su Rai Storia terzo appuntamento con Maxi - Il grande processo alla mafia. In onda l'episodio Faccia a faccia. corrierenazionale.it

Porta a vetri abbattuta, svaligiata una casa a Fermo: daccia a faccia coi ladri, l’altro colpo sfumaFERMO Un furto messo a segno, un altro precipitosamente abortito dopo un faccia a faccia con il proprietario dell’abitazione. Doppio colpo in appartamento nel tardo pomeriggio di giovedì al quartiere ... corriereadriatico.it

Sayf è molto bravo. Alla faccia di un Festival senza guizzi, #Sanremo2026 ha portato alla luce nuovi talenti x.com

#Abruzzo Gianluca Faccia Abruzzo storie e passioni #gransasso #campoimperatore #sciare #inverno #inverno2026 #snowboarding #montagna #abruzzostoriepassioni facebook