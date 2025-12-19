Tentato furto in un negozio di Avenza Il titolare faccia a faccia con il ladro

Un tentato furto scuote il cuore del centro storico di Avenza. Nel tentativo di svaligiare un negozio, un ladro si è trovato faccia a faccia con il proprietario, che abita sopra l’attività. Grazie al rapido intervento del titolare, il tentativo di furto è stato sventato, evitando danni e rischi maggiori. Un episodio che sottolinea l’importanza della presenza e della reattività dei negozianti locali.

© Lanazione.it - Tentato furto in un negozio di Avenza. Il titolare faccia a faccia con il ladro Tentato furto in un noto negozio del centro storico di Avenza. A mettere in fuga il ladro è stato il titolare, che abita sopra il negozio. È la terza volta che i malviventi visitano il noto negozio. Una volta i malviventi sono addirittura entrati mentre la titolare era all’interno del negozio. Stavolta però il colpo non è andato a segno grazie al sistema di allarme messo a punto dal titolare, che suona prima che la porta venga forzata. Nella notte tra mercoledì e giovedì mentre i titolari, marito e moglie, stavano dormendo quando degli strani rumori hanno turbato il loro sonno. Insospettiti dai rumori hanno subito visionato i filmati delle telecamere, ma siccome non si vedevano figure umane la coppia ha deciso di scendere in strada per verificare di persona se qualche mal intenzionato aveva cercato di forzare la saracinesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro in casa: donna sotto choc, 6mila euro di refurtiva Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furto con spaccata ad Avenza, denunciato il responsabile dalla Polizia di Carrara - La ricostruzione del furto con spaccata è stata eseguita dagli investigatori grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito anche di ricostruirne il percorso per la frazione ... noitv.it

Via l’antitaccheggio nei camerini, tentato furto in un negozio del centro - Un 34enne è stato arrestato per tentato furto aggravato: voleva rubare capi d'abbigliamento in un negozio del centro di Verona. veronaoggi.it

Sanremo: tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, 49enne arrestato dagli agenti del commissariato L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è stato bloccato dopo un’aggressione agli agenti nel centro storico - facebook.com facebook

Sassari, frantumano la vetrina con un calcio e scappano: due arresti per tentato furto aggravato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.