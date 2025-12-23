Faccia a faccia con i ladri | 70enne aggredito impugna la pistola e sventa la rapina

Un episodio di tensione si è verificato ad Aulla, nella Lunigiana, dove un uomo di circa 70 anni è stato aggredito da ladri. Con coraggio, ha reagito impugnando una pistola e ha sventato la rapina. L'evento ha scosso la comunità, evidenziando la vulnerabilità e il senso di sicurezza dei cittadini in un contesto generalmente tranquillo.

AULLA – Un incubo a occhi aperti, nel silenzio della Lunigiana. Una tranquilla serata domestica si è trasformata in minuti di puro terrore per un uomo di circa 70 anni. L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Tutto si svolge poco dopo l'ora di cena. Un gruppo di uomini incappucciati riesce a introdursi nell'abitazione muovendosi nell'ombra. L'obiettivo è fare razzia, ma la situazione degenera subito. I malviventi aggrediscono il padrone di casa. Lo picchiano per farsi consegnare denaro e oggetti d'oro. La brutalità della banda è cieca: secondo le prime ricostruzioni, le botte non avrebbero risparmiato nemmeno il cane, colpito durante il raid.

