Marchetti si racconta | La fede mi ha salvato in tanti casi anche con la depressione Blessin? Il peggiore mai avuto odiava gli italiani e ci umiliava Dovevo andare al Napoli ma…

Federico Marchetti si apre sul suo percorso di vita tra fede, depressione e calcio. Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere rivela come la spiritualità lo abbia aiutato nei momenti difficili, tra ricordi di esperienze sportive e incontri con allenatori come Blessin. Un racconto sincero che mette in luce le sfide e le speranze di una carriera ricca di emozioni.

Marchetti si racconta tra fede, depressione ed esperienze calcistiche. Le parole dell'ex portiere di Cagliari, Lazio e Genoa nel ricordo della sua carriera Federico Marchetti, ex portiere di Cagliari, Lazio e Genoa, si racconta a cuore aperto a La Gazzetta dello Sport. Una carriera fatta di alti e bassi, segnata dalla fede, dalla lotta contro

Marchetti: "Per la depressione non riuscivo a tuffarmi. A Cagliari subii mobbing. Blessin? Il peggiore" - L’ex portiere si racconta: "Ero malato, il club insabbiò e subii una forma di mobbing. msn.com

