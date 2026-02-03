Clementino a cuore aperto | La musica mi ha salvato la vita

Clementino si apre in un’intervista e racconta quanto la musica abbia cambiato la sua vita. A vent’anni dall’inizio della carriera, il rapper napoletano rivela che senza il rap avrebbe potuto finire in modo diverso. Ricorda gli incontri importanti e le difficoltà superate, spiegando che il genere rimane il suo porto sicuro. La sua storia dimostra come la musica possa davvero salvare le persone.

Il rap gli ha evitato "un brutto finale" e resta, ancora oggi, la sua casa culturale. A vent'anni dall'inizio della carriera, Clementino ripercorre tappe, incontri e cadute in una lunga intervista rilasciata al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli."Il rap mi ha salvato tanto, la musica mi ha salvato.

Clementino a cuore aperto: La musica mi ha salvato la vitaIl rapper si racconta: Ho fatto la vita da rockstar, davvero. Tra trasgressioni e nottate. Poi mi sono rifugiato nella meditazione

