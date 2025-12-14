Non si ferma all' Alt della polizia e viene inseguita | bloccata poco dopo è risultata ubriaca denunciata

Una Fiat Cinquecento ha tentato di eludere un controllo della polizia in piazza Marconi ad Agrigento, proseguendo la fuga nonostante l'alt. L'auto è stata poi fermata nella vicina via Crispi, dove la conducente, risultata ubriaca, è stata denunciata. L'inseguimento e il fermo sono stati gestiti dagli agenti delle Volanti della Questura.

© Agrigentonotizie.it - Non si ferma all'Alt della polizia e viene inseguita: bloccata poco dopo è risultata ubriaca, denunciata Fiat Cinquecento non si ferma all'Alt dei poliziotti imposto in piazza Marconi ad Agrigento. L'utilitaria, guidata da una donna, viene inseguita dalla pattuglia e gli agenti della sezione Volanti della Questura riescono a bloccarla nella vicina via Crispi. Al volante, appunto, una. Agrigentonotizie.it Cittadino indiano senza patente tenta la fuga in auto: reagisce alla polizia e viene arrestato - Un cittadino indiano di 25 anni è stato arrestato per violenza, resistenza oltraggio al pubblico ufficiale ieri sera a Nettuno. ilgranchio.it

Tenta di evitare il posto di blocco, ma viene fermato: cinquantenne denunciato per guida in stato di ebbrezza - Quando ha visto il posto di controllo in via Varese, ha tentato di sottrarsi all’alt degli agenti invertendo la marcia e ... laprovinciadivarese.it

Urla e importuna i passanti, Polizia ferma migrante fuori controllo: Sabbir gli ruba la scena - facebook.com facebook

Non si ferma all'alt, l'inseguimento per le strade di Milano - 112 - Le notti del Radiomobile