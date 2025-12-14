Non si ferma all' Alt della polizia e viene inseguita | bloccata poco dopo è risultata ubriaca denunciata
Una Fiat Cinquecento ha tentato di eludere un controllo della polizia in piazza Marconi ad Agrigento, proseguendo la fuga nonostante l'alt. L'auto è stata poi fermata nella vicina via Crispi, dove la conducente, risultata ubriaca, è stata denunciata. L'inseguimento e il fermo sono stati gestiti dagli agenti delle Volanti della Questura.
Fiat Cinquecento non si ferma all'Alt dei poliziotti imposto in piazza Marconi ad Agrigento. L'utilitaria, guidata da una donna, viene inseguita dalla pattuglia e gli agenti della sezione Volanti della Questura riescono a bloccarla nella vicina via Crispi. Al volante, appunto, una. Agrigentonotizie.it
